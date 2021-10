Banorët e Big Brother VIP që rrezikojnë të eliminohen rrëfejnë si janë ndjerë gjatë kësaj jave

Kledi dhe Semi kanë rrëfyer se ndihen mirë që debatet janë sqaruar dhe të gjithë i kanë marrëdhëniet e mira me njëri-tjetrin pasi nuk flisnin nga diskutimi Ilir-Semi.

Ardit: Jam shumë mirë. Kam arritur të bëj paqe me Palomën. Ka qenë një javë jo e lehtë për të përballuar dhe situatën gjatë Primet. Tani jam shumë më mirë. Ethet rriten kur fillon emisioni por gjatë javës nuk kam ndjerë diçka për nominimin.

Kledi: Me thënë të drejtën, nominimi ishte gjë e bukur se nga një anë thoja, mos do dal, nga ana tjetër thoja jo do e shijoj. U ndjeva mirë që u pajtuam me grupin se do nidhesha keq po të dilja me këtë situatë.

Paloma: Këtë herë e kisha më të vështirë se përjetova një situatë pa dashur të lëndoj njeri. Më bëri të reflektoja gjatë ditëve qëe të qepja gojën se po laja e shpëlaja.

Semi: Jam ndjerë dyfish fajtore se më dukej sikur isha unë shkaku që banorët u ndanë në 2-3 grupe. Më erdhi mirë që i dhamë njëri-tjetrit dorën e u përqafuam. Për nominimin, nuk e kam ndjerë. Kaq.