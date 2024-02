Banorët e Big Brother VIP Kosova do të takohen sonte prapë për të diskutuar Sonte me fillim të orës 21:00 në Klan Kosova do të mund të ndiqni Post Big Brother VIP Kosova 2. Banorët e shtëpisë më të famshme në vend Big Brother VIP Kosova do të takohen edhe një herë bashkë për t’i diskutuar të gjitha gjërat jashtë shtëpisë, shkruan lajmi.net,. Këtë takim të tyre do të…