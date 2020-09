Banka Botërore prezanton planin që ndihmon vendet e varfra në blerjen e vaksinës për COVID-19

Iniciativa nga Banka Botërore synon të sigurojë që vendet me të ardhura të ulëta nuk janë ngrirë nga kombet e pasura në blerjen e vaksinës për Covid-19.

Banka Botërore ka njoftuar planet për një iniciativë prej 12 miliardë dollarësh që do të lejojë vendet e varfëra të blejnë vaksina për Covid-19 për të trajtuar deri në 2 miliardë njerëz sa më shpejt që barnat efektive të bëhen të disponueshme, shkruan The Guardian, transmeton lajmi.net.

Në një përpjekje për të siguruar që vendet me të ardhura të ulëta nuk janë ngrirë nga kombet e pasura, organizata po u kërkon aksionerëve kryesorë të kombeve të pasura të mbështesin një skemë që do të shpërndajë para gjatë 12-18 muajve të ardhshëm.

David Malpass, presidenti i Bankës Botërore, tha se iniciativa ishte e nevojshme sepse Covid-19 po kishte një ndikim shumë më të madh në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme sesa në botën e zhvilluar.

“Të kesh këtë financë të disponueshme do të jetë një ndryshues i lojërave sepse sapo të jetë në dispozicion një vaksinë e sigurt dhe efektive, kjo do t’i lejojë njerëzit të rifillojnë jetën e tyre me besim”.

Shumë vende – duke përfshirë SH.B.A., Mbretëria e Bashkuar, Kina dhe Rusia – janë duke punuar në trajtimet për Covid-19 dhe Malpass tha se Banka Botërore nuk dëshironte të priste që një vaksinë të vihej në dispozicion para se të vepronte.

“Ka pasur rezervime të konsiderueshme të dozave nga vendet me të ardhura më të larta dhe ne duam të sigurohemi që vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme të kenë gjithashtu akses,” tha Malpass.

Banka beson se ekonomia globale nuk do të rimëkëmbet plotësisht derisa njerëzit të ndiejnë se mund të jetojnë, shoqërohen, punojnë dhe udhëtojnë me besim dhe një vaksinë efektive, e sigurt Covid-19 është e nevojshme që kjo të ndodhë, transmeton lajmi.net.

Malpass tha se financat do të ishin në dispozicion vetëm për trajtimet që kishin qenë objekt i vëzhgimit të rreptë rregullator por plani ishte që të alokohen 12 miliardë dollarë shpejt në mënyrë që të sigurohet imunizimi i shpejtë i sa më shumë njerëzve të jetë e mundur.

“Covid-19 po godet njerëzit në të gjithë botën, por ka pasur një pabarazi në ndikim,” tha Malpass, duke shtuar se vendet e pasura kishin rrjete më të bujshme të sigurisë sociale, hapësira për të financuar rritje të mëdha në shpenzimet publike dhe bankat qendrore që mund të mbështesnin aktiviteti përmes programeve të blerjes së aseteve. Ishte e rëndësishme të sigurohesh që aksesi në vaksina ishte “i drejtë dhe i drejtë”.

Ai tha se iniciativa do të bazohej në programet emergjente Covid-19 të njoftuara kur kriza filloi në pranverë dhe se vendet mund të blinin vetë vaksina, të vepronin së bashku me vendet e tjera ose të përfitonin nga mekanizmat e prokurimit.

Plani është subjekt i miratimit nga aksionarët e Bankës Botërore, por Malpass tha se ishte optimist se do të pajtoheshin.

Banka ka drejtuar fushata të suksesshme vaksinimi në të kaluarën për poliomelitin, fruthin dhe HIV / Aids, dhe do të inkurajojë vendet të bëjnë një përparësi të punonjësve shëndetësorë dhe grupeve të cenueshme. Malpass tha: “Shumë vende do të dëshirojnë t’i përdorin këto para”. /Lajmi.net/