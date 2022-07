Balotelli: Kam thënë gjithmonë se është një ëndërr të luaj për Napolin Mario Balotelli ka nisur ‘flirtin’ me skuadrën e Napoli. Ylli italian i futbollit, Mario Balotelli ka dhënë disa komente të cilat në periudhën e merkatos e lidhin atë me skuadrën e Napolit. ‘Super Mario’ ka përsëritur dëshirën e tij – ose më saktë, ëndrrën – për të luajtur me skuadrën e Napoli. “Unë gjithmonë kam…