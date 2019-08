Balotelli afër marrëveshjes me skuadrën e re, e presin fitime të majme

Ylli italian i futbollit, Mario Balotelli, është shumë afër që të bëhet me skuadër të re.

Balotelli ditëve të fundit ka qenë në negociata me skuadrën braziliane, Flamengo, dhe këto negociata duket se po avancojnë drejt finalizimit.

‘The Sun’ shkruan se Balotelli pritet të nënshkruajë një marrëveshje me Flamengo, marrëveshje e cila do t’i siguronte atij rreth 108 mijë funte në javë, transmeton lajmi.net. Kontrata besohet se do të jetë e vlefshme deri në vitin 2021

Balotelli së fundmi është paraqitur me skuadrën e Marseille në Ligue 1, por aventura e tij me skuadrën franceze nuk ishte e thënë të vazhdonte më tutje. /Lajmi.net/