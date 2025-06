Balona me turistë rrëzohet në Kapadokia, vdes një person Në rajonin i Kapadokias, i njohur për balonat e tij shumëngjyrëshe me ajër të nxehtë, ndodhi një aksident tragjik që mori një jetë. Sipas mediave turke, dy balona me ajër të nxehtë u rrëzuan në Provincën Aksaray ( Turqi ) të dielën në mëngjes. Raportohet se 12 persona u plagosën, ndërsa një burrë ndërroi jetë.…