Balluku dhe Spiropali largohen nga Qeveria – Edi Rama kryen 7 ndryshime në ekzekutiv

Kryeministri Edi Rama në mbledhjen e sotme të Grupit të Partisë Socialiste ka kryer 7 ndryshime në qeveri. Ndër ndryshimet e bërë është emërimi i ministres Albana Koçiu si zv.kryeministre pas shkarkimit të Belinda Ballukut. Enea Karakaçi u emërua Ministër i Infrastrukturës duke marrë postin tjetër të Ballukut. Në këtë ristrukturim: Albana Koçiu emërohet Zëvendëskryeministre.…

Lajme

26/02/2026 20:19

Kryeministri Edi Rama në mbledhjen e sotme të Grupit të Partisë Socialiste ka kryer 7 ndryshime në qeveri.

Ndër ndryshimet e bërë është emërimi i ministres Albana Koçiu si zv.kryeministre pas shkarkimit të Belinda Ballukut.

Enea Karakaçi u emërua Ministër i Infrastrukturës duke marrë postin tjetër të Ballukut.

Në këtë ristrukturim:

  1. Albana Koçiu emërohet Zëvendëskryeministre.
  2. Besfort Lamallari merr postin e Ministrit të Brendshëm.
  3. Ferit Hoxha emërohet Ministër i Jashtëm.
  4. Enea Karakaci do të udhëheqë Ministrinë e Infrastrukturës.
  5. Erjona Ismaili emërohet Ministër për Marrëdhëniet me Parlamentin.
  6. Toni Gogu do të drejtojë Ministrinë e Drejtësisë.
  7. Ermal Nufi merr postin e Ministrisë së Mbrojtjes.

Artikuj të ngjashëm

February 26, 2026

Rritet kostoja e ndërtimit në Kosovë: Energjia dhe pagat, faktorët kryesorë...

February 26, 2026

Gjyqi i dytë ndaj Thaçit dhe të tjerëve: Nesër në Hagë...

February 26, 2026

“Në SHBA do t’i prezantohet plani i fshehtë për njohjen e...

February 26, 2026

“Merreni në pyetje mikun e tij, Trumpin” – Clinton thotë se...

February 26, 2026

Krimet e Epsten-it, Hillary Clinton paraqitet në Dhomën e Përfaqësuesve, çfarë...

February 26, 2026

Për herë të parë, Belgjika ndriçon rrugët për muajin e Ramazanit

Lajme të fundit

Drita eliminohet nga Konferencë Liga, mposhtet edhe në Slloveni

Rritet kostoja e ndërtimit në Kosovë: Energjia dhe...

GOOOOOOL – Drita shënon golin e dytë, Dabiqaj...

Gjyqi i dytë ndaj Thaçit dhe të tjerëve:...