Ballkanit i ikën edhe kapiteni, Berisha konfirmon ‘divorcin’

Pas shkarkimit të Bekim Isufit, Ballkani në ditët e ardhshme do mbes edhe pa kapitenin Visar Berisha, shkruan lajmi.net.

Berisha përmes një postimi në Facebook ka lajmëruar se në fund të këtij viti i skadon kontrata me “Xhebrailat” dhe është i hapur për negociata me klubet e interesuara.

Postimi i plotë pa ndërhyrje:

“Ju njoftoj shok,miq e ju gazetar qe prej : 31.12.2021 me perfundon kontrata me KF Ballkanin dhe prej 01.01.2022 jam lojtar i lir dhe i hapur per te gjithe per bisedime.

Shimi edhe me te fort ne 2022", shkroi ai.