Ballkani zyrtarizon ‘goditjen’ e madhe, Marsel Ismajlgeci Marsel Ismajlgeci është lojtari më i ri i Ballkanit. Lajmin e ka bërë të ditur vetë klubi, me anë të një postimi, transmeton lajmi.net. Anësori i majtë ka luajtur për Tiranën, skuadër me të cilën u shpall kampion i Superiorës në Shqipëri, kurse së fundmi kishte një aventurë edhe në Bosnje, me kampionët e Zrinjskit…