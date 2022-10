Ballkani, skuadra e nëntë me progresin më të madh në Evropë Kampioni i Kosovës, Ballkani është llogaritur si skuadra e nëntë me progresin më të madh këtë edicion në Evropë. Sipas listës së publikuar nga UEFA Country Ranking, Ballkani zë pozitën e nëntë, me dy mijë e 125 pikë, përcjell lajmi.net. Krejt kjo vije për shkak të formës së mirë të suharekasve këtë edicion. Përveç suksesit…