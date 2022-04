Ballkani shkon drejt titullit, mposht edhe Prishtinën

Ekipi nga Suhareka ka marrë fitore ndaj kryeqytetasve me rezultat 2:0.

Kjo ishte një ndeshje mjaft e rëndësishme për të dy skuadrat, por që Ballkani arriti ta fitojë.

Ballkanit iu deshën pikët e plota, pasi kërkon të përforcojë edhe më shumë vendin e parë, ndërsa Prishtina kishte nevojë për fitore që të ngjitej në Top4.

Fillimisht u zhvillua një lojë e barabartë, por më të saktë me konkretizime u treguan vendasit.

Ishte minuta e 35` kur Ballkani kaloi në epërsi me anë të Baftiut, shkruan lajmi.net.

Pas vetëm katër minutash nga goli i epërsisë, ekipi i Suharekës dyfishuan rezultatin me anë të Ermal Krasniqit.

Kështu pjesa e parë u mbyll me fitore 2:0 të ekipit vendas.

Pjesa e dytë ishte pothuajse e njëjtë, e baraspeshuar nga të dy skuadrat.

Kryeqytetasit po kërkonin golin për të ngushtuar epërsinë, por nuk krijonin raste konkrete për gol.

Ndërsa, Ballkani kishin mundësit për të shënuar edhe golin e tretë, por nuk u treguan të saktë.

Pas kësaj fitore Ballkani shkon me hapa të sigurt drejt titullit, në vendin e parë me 63 pikë, ndërsa Prishtina mbetet në vendin e pestë me 38 gjithsej./Lajmi.net/