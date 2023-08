Ballkani Perëndimor në BE më 2030, Lajçak: Është gjë e madhe Miroslav Lajçak, emisari i Bashkimit Evropian (BE) për dialogun Kosovë-Serbi, ka folur të martën në Forumin e Bledit që po mbahet në Slloveni për integrimin e Ballkanit Perëndimor në BE. Gjatë këtij Forumi, presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel, ka deklaruar se synimi i Bashkimit Evropian është që të pranojë shtete të reja anëtare deri…