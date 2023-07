Ballkani njofton për biletat ndaj Larne, këto janë çmimet Të martën, Ballkani do të ndeshet me ekipin Larne në rrethin e dydtë kualifikues të Ligës së Konferencës. Klubi kampion i Kosovës do të luajë ndeshjen e parë në stadiumin “Fadil Vokrri”. Ata kanë njoftuar për biletat të cilat nesër dalin në shitje. VIP1- 25 euro P1/P2 – 10 euro L1/L2 – 5 euro