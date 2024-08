Ballkani ndez dritat e “Fadil Vokrrit” të rinovuar, Larne me përshkrim interesant për stadiumin Ballkani sonte do t’i ndezë dritat i pari në “Fadil Vokrri”, pas renovimit. Ekipi nga Suhareka do ta pres ekipin nga Irlanda e Veriut, Larne, në ndeshjen që pritet të nisë nga ora 20:00 në kuadër të rrethit të tretë të kualifikimeve në Conference League. E është pikërisht ekipi i Irlandës së Veriut që ia…