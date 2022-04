Ballkani ndan pikët me Ulpianën, ndërsa Drita dhe Llapi arrijnë fitore

Kanë përfunduar ndeshjet e xhiros 30 në Superligën e Kosovës, Ballkani ka ndarë pikët me Ulpianën. Drita mposhti Malishevën, Llapi arriti fitore ndaj Feronikelit.

Ballkani ka barazuar 1:1 me Ulpianën, kështu duke bërë hap fals në garë për titull. Drita mposhti 3:1 Malishevën, ndërsa Llapi 2:0 Feronikelin.

Ballkani ishin fillimisht në disavantazh pasi në minutën e 20` shënoi Qerimi. Ndërsa në minutat shtesë të pjesës së parë Korenica shënoi për të barazuar rezultatin.

Përkundër rasteve në pjesën e dytë ndeshja u mbyll me rezultatin e pjesës së parë, shkruan lajmi.net.

Pas këtij barazimi Ballkani qëndron edhe më tej në vendin e parë me 64 pikë të grumbulluara, ndërsa Ulpiana në vendin e nëntë me 25 pikë gjithsej.

Drita ka mposhtur 3:1 Malishevën, golat për ekipin vendas i shënuan Ajzeraj, Namani dhe Tahiri, ndërsa për mysafirët golin e vetëm e shënoi Hyseni.

Pas kësaj fitore Drita ngjitet në vendin e dytë me 55 pikë, ndërsa Malisheva qëndron në vendin e gjashtë me 37 pikë.

Llapi gjithashtu arriti fitore 2:0 ndaj Feronikelit.

Golat në këtë takim i shënuan Sadriu në minutën e 5` dhe Alidemaj në të `19.

Kështu me këtë fitore Llapi ngjitet në pozitën e katërt me 50 pikë, ndërsa Feronikeli thellohet edhe më shumë në vendin e fundit me 12 pikë./Lajmi.net/