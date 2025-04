Ballkani mposht Suharekën, Gjilani merr fitore të madhe ndaj Ferizajt

Ballkani ka shënuar fitore në derbin lokal ndaj Suharekës me rezultat 3:1.

Almir Kryeziu dhe Sunday Adetunji shënuan për Ballkanin në pjesën e parë për epërsinë e dyfishtë.

Një gol i bukur i Ismajlgecit e trefishoi epërsinë e Ballkanit në minutën e 73-të. Krejt çfarë arriti të bëjë Suhareka ishte goli i nderit i shënuar nga Endrit Krasniqi në minutën e 77-të.

Me këtë fitore, Ballkani shkon në kuotën e 47 pikëve në vendin e dytë, 13 më pak se Drita që prin.

Në anën tjetër, Suhareka mbetet e shtata me 32 sosh. Fitore sot shënoi edhe Gjilani që mposhti minimialisht Ferizajn 1:0.

Gligorov shënoi golin e vetëm në minutën e 81-të të takimit. Me këtë fitore, Gjilani shkon në vendin e katërt me 38 pikë të grumbulluara. Kurse, Ferizaj mbetet i gjashti me tri pikë më pak.