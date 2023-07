Ballkani mëson kundërshtarin me të cilin do të ndeshet nëse mposht Larne Ballkani e mëson kundërshtarin e rrethit të tretë të Ligës së Konferencës, nëse e kalon kampionin e Irlandës së Veriut, Larne. Fituesi i duelit Ballkanit – Larne, përballet me skuadrën nga Gjibraltari, Lincoln Red. Ndeshja e parë në mes Ballkanit dhe Larnes, zhvillohet nesër në ‘Fadil Vokrri’, me fillim në orën 20:45. Ndryshe, pas eliminimit…