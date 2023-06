Ballkani mëson kundërshtarin e dytë nëse kalon Ludogoretsin në UEFA Champions League Skuadra e Superligës së Kosovës, FC Ballkani ka mësuar kundërshtarin e mundshëm për ndeshjen e rrethit të dytë në UEFA Champions League. Nëse kalon Ludogoretsin, kampioni i Superligës së Kosovës do të luaj me fituesin e ndeshjes, NK Olimpija Ljubljana – Valmeira FC, shkruan Lajmi.net Pra nëse ekipi kosovar mposht skuadrën e Ludogorets, do ta…