Ballkani fiton ndeshjen e parë ndaj Ludogorets në UEFA Champions League

Ekipi i Ilir Dajës mposhti mysafirët nga Bullgaria me rezultatin 2 me 0 në stadiumin “Fadil Vokrri”, shkruan Lajmi.net

Golin për 1 me 0 në pjesën e parë e shënoi mesfushori, Meriton Korenica. Ai shënoi me vollej nga zona e 16-metërshit.

Meriton Korenica with the opener! 📽️ @Sohaib_That pic.twitter.com/yc2cjiG6Ng

Në pjesën e dytë, kampioni i Superligës së Kosovës shënoi një tjetër gol me anë të Qëndrim Zybës.

Ndeshja e kthimit zhvillohet javën tjetër, të mërkuren nga ora 20:00 dhe luhët në stadiumin “Huverpharma Arena”./Lajmi.net/

Qendrim Zyba 🇽🇰(2001) doubles the lead!

Meriton Korenica with a superb free-kick delivery for the assist!

📽️ @FootColic pic.twitter.com/qmgJz1bkPP

— Football Report (@FootballReprt) July 11, 2023