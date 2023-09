Ballkani fiton me golin e debutuesit Manaj Kampionia në fuqi e Kosovës, skuadra e Ballkanit ka fituar 2-1 ndaj Gjilanit në kuadër të javës së katërt në Albi Mall Superligën e Kosovës. Ballkani kaloi në epërsi në minutën e 19-të me golin e realizuar nga Albin Berisha. Pjesa e parë përfundoi me këtë gol të vetëm, ndërsa e dyta pati një ritëm…