Ballkani e Drita nisi mbarë sezonin e ri të Superligës, shënojnë fitore përballë Lirisë e Llapit Ballkani dhe Drita, skuadrat kampione dhe nënkampione, e kanë nisur edicionin e ri të Albi Mall Superligës së Kosovës në futboll me fitore. Ballkani ka triumfuar si mysafir në ndeshjen kundër Lirisë, me një gol të shënuar nga Nazmi Gripshi në minutën e 65-të, me gjuajtje të saktë nga brendësia e zonës. Në anën tjetër,…