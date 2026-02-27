Balla publikon pamje me ish-luftëtarë të UÇK-së në Kuvend të Shqipërisë: Liria ka emër
Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste të Shqipërisë, Taulant Balla, publikoi një sërë fotografish nga takmi me Iniciativën “Të gjithë për luftëtarin” në Kuvendin e Shqipërisë.
I quajti Fotot e ditës: Liria ka emër.
Në këtë takim morën pjesë rreth 20 ish- luftëtarë, të veshur në uniforma të UÇK-së.
Me këtë rast, u vu theksi te çështja e ish-drejtuesve të UÇK-së, të cilët tash e mbi pesë vjet po mbahen në paraburgim në Hagë.
Veterani i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Agim Pllashniku, tha për Kosova Press se kjo vizitë është një mesazh uniteti dhe qëndrueshmërie në mbrojtje të vlerave të luftës çlirimtare.
Përfaqësuesit e Iniciativës “Të gjithë për luftëtarin” shprehën qëndrimin e tyre lidhur me këtë proces dhe nevojën për drejtësi.
Po ashtu, në shenjë respekti dhe mirënjohjeje për mbështetjen e dhënë dhe rezolutës kundër Gjykatës Speciale në Hagë , Iniciativa “Të gjithë për luftëtarin” e nderoi me një mirënjohje Kuvendin e Shqipërisë.