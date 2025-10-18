Balla e nis ditën me pamje nga protesta në Tiranë: Në mbështetje të komandantëve të UÇK-së

Kreu i Grupit Parlamentar të PS-së, Taulant Balla ka publikuar pamje nga protesta madhështore që u mbajtë në Sheshin “Skënderbej” në Tiranë, e ku njëzëri kërkuan drejtësi për ish-kreët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) të cilët po mbahen në Hagë. Postimi i plotë: ‘’Mirëmëngjes😊 dhe me këto pamje nga protesta mbarëkombëtare në “Sheshin Skënderbej”📍Tiranë…

18/10/2025 10:59

Kreu i Grupit Parlamentar të PS-së, Taulant Balla ka publikuar pamje nga protesta madhështore që u mbajtë në Sheshin “Skënderbej” në Tiranë, e ku njëzëri kërkuan drejtësi për ish-kreët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) të cilët po mbahen në Hagë.

Postimi i plotë:

‘’Mirëmëngjes😊

dhe me këto pamje nga protesta mbarëkombëtare në “Sheshin Skënderbej”📍Tiranë në mbështetje të Komandantëve të UÇK-së, ju uroj një ditë të mbarë🙏’’, ka shkruar ai.

