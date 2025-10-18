Balla e nis ditën me pamje nga protesta në Tiranë: Në mbështetje të komandantëve të UÇK-së
Kreu i Grupit Parlamentar të PS-së, Taulant Balla ka publikuar pamje nga protesta madhështore që u mbajtë në Sheshin “Skënderbej” në Tiranë, e ku njëzëri kërkuan drejtësi për ish-kreët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) të cilët po mbahen në Hagë. Postimi i plotë: ‘’Mirëmëngjes😊 dhe me këto pamje nga protesta mbarëkombëtare në “Sheshin Skënderbej”📍Tiranë…
Lajme
Kreu i Grupit Parlamentar të PS-së, Taulant Balla ka publikuar pamje nga protesta madhështore që u mbajtë në Sheshin “Skënderbej” në Tiranë, e ku njëzëri kërkuan drejtësi për ish-kreët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) të cilët po mbahen në Hagë.
Postimi i plotë:
‘’Mirëmëngjes😊
dhe me këto pamje nga protesta mbarëkombëtare në “Sheshin Skënderbej”📍Tiranë në mbështetje të Komandantëve të UÇK-së, ju uroj një ditë të mbarë🙏’’, ka shkruar ai.