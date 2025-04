Balje pas takimit me Kurtin: Nuk morëm as nuk dhamë asnjë konfirmim, kërkesat tona vazhdojnë të mbesin të njëjta

Kryetarja e Listës së Bashkimit Demokrat, Duda Balje sot ka takuar kryeministrin në detyrë të Kosovës, Albin Kurtin me të cilin kanë biseduar për formimin e Qeverisë.

Balje pas takimit, para mediave ka thënë se ky ishte vetëm takimi parë dhe asnjëra palë nuk kanë konfirmuar ende asgjë.

Ajo ka thënë se kërkesat e tyre mbeten të njëjtat, shkruan lajmi.net.

“Kërkesat e tona unë fola disa herë, është Komuna e Boshnjakëve, reforma në arsim edhe tretmani I barabartë me krejt deputetët që e kanë nga një votë brenda Kuvendit”, ka thënë Balje.

Në lidhje me takimin e radhës me Kurtin, Balje ka thënë se nuk e kanë caktuar ende ndërkaq nëse do të takohet edhe me partitë opozitare, ajo ka thënë po nëse do të pranoj ftesë nga ta.

Se a do ta votojnë kandidatin për kryeparlamentar nga VV me 15 prill, Balje ka thënë se do të vendosin bashkë me kryesinë e partisë. /Lajmi.net/