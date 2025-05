Balde dhe Lewandowski pritet të jenë gati për ndeshjen ndaj Inter Të martën e ardhshme, Interi dhe Barcelona përballen në ndeshjen e dytë gjysmëfinale. Rezultati i ndeshjes së parë ishte 3 me 3 dhe gjithçka do të vendoset në ndeshjen kthyese. Trajneri i skuadrës spanjolle, Hansi Flick mori lajme të mira, me dy futbollistë që mund të rikthehen në një ndeshje kaq të rëndësishme. Alejandro Balde…