Balaj-Halimaj kandidon për kryetare të Prizrenit: Po hyj në garë për të qenë zëri i atyre që s’u dëgjuan kurrë
Ish-deputetja dhe ish-zëvendësekryeministrja Albulena Balaj-Halimaj ka zyrtarizuar kandidaturën e saj për kryetare të Komunës së Prizrenit nga radhët e Nismës Socialdemokrate.
Në një deklaratë publike, Halimaj tha se ka hyrë në këtë garë për të përfaqësuar ata qytetarë që, sipas saj, “nuk janë përqafuar kurrë” nga institucionet lokale.
“Kam hyrë për të qenë zëri që kurrë nuk kanë qenë të përqafuar në këtë qytet. Për të qenë edhe zëri i prindërve që duan më shumë mundësi për fëmijët e tyre dhe i të rinjve që duan të ndërtojnë jetën e tyre në këtë qytet”, u shpreh ajo.
Balaj-Halimaj theksoi se Prizreni ka nevojë për një drejtim të ri me më shumë kujdes, përkushtim dhe zemër.
“Unë besoj që qyteti ynë ka nevojë për një drejtim të ri me më shumë kujdes, me më shumë përkushtim dhe me më shumë zemër. E kush më shumë se një grua dhe një nënë mund t’i bëjë këto?”, ka thënë Balaj-Halimaj.