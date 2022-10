“Bajuni, bajuni” – Gashi ‘çartet’ pas lajmit se Franca vuri kusht të ri për heqjen e vizave Analisti Shkëlzen Gashi është shprehur i nervozuar me ‘kushtin’ e ri francez që mund ta prolongojë vendimin për liberalizimin e vizave për kosovarët. Ai ka thënë se Kosova duhet t’i vë viza shteteve të BE-së dhe ta kushtëzojë me pjesëmarrje në dialogun me Serbinë dhe procese të tjera, deri në vendimin për liberalizim. Ai ka…