Bajrami: ZRrE paska dal me thirrje skandaloze për bizneset, ende s’ju kanë ardhur faturat për muajin qershor Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, ka reaguar ashpër ndaj një thirrjeje të Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE), e cila u ka kërkuar bizneseve të lidhin kontrata me operatorë privatë të furnizimit me energji elektrike. Bajrami e ka quajtur këtë thirrje “skandaloze dhe pa asnjë fije përgjegjësie”, në kohën kur sipas saj,…