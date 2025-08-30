Bajrami: VV kur e ka pasur rastin të shpallë organizatë terroriste Listën Serbe nuk e ka bërë – në dritë të diellit i keni krijuar koridor Radojçiqit për ta lëshuar Kosovën
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Hykmete Bajrami, ka kritikuar ashpër eksponentët e Lëvizjes Vetëvendosje (LVV) për deklaratat e fundit ndaj partive të tjera, duke i quajtur ato hipokrizi.
Në një deklaratë për media, Bajrami u shpreh se është e papranueshme që përfaqësues të LVV-së të dalin para mediave dhe të duken si kundërshtarë të Listës Serbe, kur ata vetë kanë pasur kontakte me ta në raste të ndryshme, transmeton lajmi.net.
“Është hipokrizi me dal para mediave dy eksponentë të LVV-së dhe me apostrofu parti të tjera kinse ne jemi me Listën Serbe, ndërkohë që janë përgjimet e Mimoza Kusari-Lilës, duke qenë shefe e 58 deputetëve, me Listën Serbe dhe me Milan Radojçiqin,” tha Bajrami, duke iu referuar përgjimeve të publikuara që tregojnë lidhjet mes Mimoza Kusari-Lilës dhe Listës Serbe.
Bajrami theksoi se ka dëshmi që politikanët e LVV-së kanë bashkëpunuar me Listën Serbe për të arritur rezultate politike. “Ata që neve na quajnë bashkëpunëtorë të tyre, ju keni dëshmi, që kanë bashkëpunuar për vota, për të zgjedhur persona në Gjykatën Kushtetuese dhe për ligjin për pagën, për veteranët e luftës, me Milan Radojiqin,” tha ajo, duke përmendur Milan Radojiqin, një figurë kyçe e Listës Serbe.
Deputetja e LDK-së e cilësoi si hipokrizi që politikanët e LVV-së po dalin dhe kërkojnë bashkëpunim për të përjashtuar Listën Serbe, ndërkohë që ata vetë kanë pasur mundësi për të marrë masa më të rrepta ndaj këtij subjekti politik. “Ata janë aty, janë zgjedhë. Këta kur e kanë pasur rastin me i shpallë organizatë terroriste dhe i kanë pasur krejt kompetencat, me e bë një gjë të tillë, këta nuk e kanë bërë,” tha Bajrami, duke iu referuar mundësive që kishte qeveria e LVV-së për të vepruar ndaj Listës Serbe.
Bajrami vazhdoi duke kujtuar se edhe kur u krijua një koridor për Milan Radojiçin për të dalë nga Kosova, asnjëherë nuk kishte pasur një reagim nga përfaqësuesit e LVV-së. “Të gjithë ne e kemi parë, në dritë të diellit, në vëzhgim të kamerave i është krijuar koridor Milan Radojçiqit, për të lëshuar Kosovën. Asnjëherë, asnjë deklaratë të tyre nuk e keni dëgjuar,” shtoi ajo.
Në fund, Bajrami e cilësoi si të pabazuar pohimin e LVV-së se partitë opozitare po mbajnë Kuvendin të bllokuar, duke theksuar se LDK dhe partitë opozitare kanë numrat për të formuar qeverinë. “Është hipokrizi i kemi numrat për me e bo qeverinë, e këta numra Albin Kurti nuk ia ka dhënë Albulena Haxhiut për t’u bërë kryetare e parlamentit 48 herë,” u shpreh Bajrami.
“Nëse Albini po e dojka kaq shumë Nenadin, pse s’po ia jep 61 vota që i paska për qeveri? Kjo është hipokrizi, me thanë partitë opozitare po e mbajnë kuvendin e bllokuar, ndërkohë që na i kemi numrat për qeveri,” tha ajo, duke u shprehur se LVV po përdor populizëm për të shmangur përgjegjësinë dhe për të mbajtur në bllok proceset e rëndësishme të Kosovës./lajmi.net/