Bajrami: VV ashtu si Nagip Krasniqin po e mbrojnë Martin Berishajn, po tentojnë t’i kapin organet e drejtësisë

Ajo përmes një postimi në Facebook ka thënë se Nagip Krasniqin dhe të korruptuarit e pushtetit i ndëshkon ligji dhe vota, dhe konsideron se kontratat e negociuara pa publikim të njoftimit për kontratë janë burim i korrupsionit.

“Vetëm në një rast, në atë të KEK-ut/Nagip Krasniqit, Prokuroria po thotë se buxheti i shteti është dëmtuar mbi 3.7 milionë euro, derisa ministrat e Albin Kurtit deri sot kanë nënshkru mbi 900 kontrata sekrete në vlerë mbi 240 milionë euro. A ju kujtohet kur prej Kryeministrit e poshtë i madh e i vogël në LVV garantonin për Nagip Krasniqin, derisa buxheti i shtetit dëmtohej me mbi 3,7 milionë euro. Zotria kishte vendosur që të tregtoj energji me një kompani të palicensuar në kundërshtim me Ligjin, në kundërshtim me ZRRE-në dhe në kundërshtim me zyrën ligjore të KEK-ut”, ka shkruar Bajrami.

Ajo ka thënë se ashtu si Nagio Krasniqin po e mbrojnë edhe Martin Berishajn e kështu po tentojnë t’i kapin organet e drejtësisë.