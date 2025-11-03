Bajrami u përgjigjet reagimeve nga LVV e Presidenca me bisedën Kusari-Radoiçiq: Lajmërohuni kur t’i kryeni pazaret
Hykmete Bajrami ka reaguar ndaj sulmeve që shkuan sot në drejtim të saj, pas një deklarate lidhur me Listën Serbe dhe kritikave të saj për presidenten Vjosa Osmani.
Nënkryetarja e Lidhjes Demokratike të Kosovës publikoi bisedën e deputetes së LVV-së Mimoza Kusari Lila me Milan Radoiçiqin, të kërkuarin për sulmin terrorist në Banjskë që ia mori jetën rreshterit të Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku.
“Qe kush është me Listen Serbe dhe kush po më tregon mua për Radojiçiqin!”, shkroi ajo në një postim në Facebook.
Lidhur me reagimin nga Presidenca, ajo shkroi një fjali, duke kujtuar se Vjosa Osmani u ul në atë karrigë edhe me votën e Adem Hoxhës, deputetit goran që është në linjë me Listën Serbe.