Bajrami thotë se s’dinë çka do të diskutohet me Escobar: S’e paragjykojmë takimin Deputetja Hykmete Bajrami, ka thënë të martën gjatë një konference për media se Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) nuk e paragjykon takimin me përfaqësuesin e SHBA-ve për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Escobar sot do të takohet me subjektet politike opozitare. E Bajrami thotë se nuk e dinë se çfarë do të flitet aty. “Takimi nuk…