Ka thënë se Qeveria e koalicionin PAN ka shkaktuar aq shumë skandale sa rrëzimi i saj do të shpëtonte edhe partitë në pushtet.

“Për rrëzimin e Qeverisë së udhëhequr nga Ramush Haradinaj duhet të votojnë gjithë deputetët shqiptarë, edhe ata të AAK-së, për ta shpëtuar këtë vend. Për të mos lejuar vazhdimin e thellimit të skandaleve”, ka propozuar Bajram përmes llogarisë së saj në “Facebook”.

Ajo ka thënë se me largimin e kësaj Qeveria dhe shkuarjen në zgjedhje duhet të kthehet normaliteti në qeverisje me LDK’në në krye të Ekzekutivit.

Postimi i plotë i Hykmete Bajrami:

Qeveria e një milion skandaleve, sa më shpejt që rrëzohet fiton Kosova

Për rrëzimin e Qeverisë së udhëhequr nga Ramush Haradinaj duhet të votojnë gjithë deputetët shqiptarë, edhe ata të AAK-së, për ta shpëtuar këtë vend. Për të mos lejuar vazhdimin e thellimit të skandaleve.

Pothuajse çdo ditë kjo Qeveri ka prodhuar vetëm skandale si në ekonomi, si në drejtësi, si në arsim, si në diplomaci, si në bujqësi e shëndetësi.

• Kryeministri është dashur të largohet qysh kur kërcënoi Elez Blakajn, prokurorin që u detyra të largohet nga Kosova.

• Ky Kryeministër është dashur të shkojë kur plasi skandali i takimeve të fshehta me Serbinë.

• Ky Kryeministër është dashur të shkojë në shtëpi edhe tash kur plasi skandali me noterët.

• Ky kabinet qeveritar duhet të shkojë për shkak se e ka rrënuar arsimin. Merreni me mend emërojnë rektor të një universiteti publik anëtarin e Këshillit Drejtues të PDK-së. Dhe, s’ju vjen asnjë pikë keq pse e kanë degraduar kaq shumë këtë vend.

• Ky Kryeministër dhe kjo Qeveri është dashur të shkojnë në shtëpi në momentin kur plasi skandali i 3 milionë eurove të granteve nga Ministria e Bujqësisë.

• Ky Kryeministër dhe kjo Qeveri duhet të shkojnë pse kanë rrënuar çdo komunikim normal me bashkësinë ndërkombëtare.

• Ky Kryeministër dhe kjo Qeveri duhet të shkojnë edhe për shkak se shkelën Kushtetutën kur krijuan Ekip Antikushtetues.

• Ky Kryeministër dhe kjo Qeveri duhet të rrëzohen për shkak se po keqpërdorin paratë e qytetarëve duke angazhuar mijëra njerëz me kontrata mbi vepër.

• Kjo Qeveri duhet të shkojë sepse e ka keqpërdorur dhe harxhuar Rezervën Shtetërore.

• Ky Kryeministër dhe kjo Qeveri duhet të shkojë edhe për një milion arsye tjera.

Nisma e LDK-së për rrëzimin e Qeverisë duhet të përkrahet edhe nga partitë në pushtet. Sepse edhe ato parti përfitojnë pasi ndalen skandalet.

Lidhja Demokratike e Kosovës, si partia më e madhe në vend duhet të vijë në krye të Qeverisë. Që të rikthehet normaliteti në këtë vend Qeverinë e ardhshme duhet ta përbëjë opozita e sotme. Shteti duhet të çkapet nga ata që e kanë kapur sot. Keqbersit duhet të japin llogari. Dhe, ky proces do të ndodhë shpejt me fitoren e partisë që ka lidhjet më të forta me njerëzit e këtij vendi dhe me miqtë ndërkombëtar, pra me LDK-në./Lajmi.net/