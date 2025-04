Bajrami: Që nga 27 marsi qytetarë të thjeshtë kanë marr vendime – LDK do të bëjë kallëzim penal e pastaj i dërgojmë edhe në Kushtetuese Shefja e Grupit Parlamentar të LDK-së, Hykmete Bajrami, ka thënë se LDK do të bëjë kallëzim penal, meqë nga data 27 mars, në institucionet e Kosovës kanë marrë vendime qytetarët e thjeshtë. Bajrami thotë se fillimisht do të bëjnë kallëzim penal dhe më pas do të shohin edhe për hapat e tjerë, ku përfshihet edhe…