Bajrami: Po shtrëngohem kur po shoh studentë të mi të dobët duke folur për Kushtetutën si ekspertë Profesori Arsim Bajrami tha se partia që ka dalë e para në zgjedhjet parlamentare në Kosovë po abuzon me Kushtetutën. Në debatin me interpretime nga më të ndryshmet për aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese lidhur me konstituimin e Kuvendit, Bajrami, ish-kryesus i grupit punues për harimin e Kushtetutës së Kosovës dhe ish-kryesues i grupit punues për…