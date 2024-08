Bajrami pas konferencës së VV-së: Le të kërkojnë llogari për aferat e Martin Berishajt, Kusar-Lilës e atë të Ridit

Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami ka reaguar pas konferencës së Lëvizjes Vetëvendosje para Prokurorisë Speciale.

Bajrami me këtë rast ka përmendur rastin e Martin Berishajt, telefonatën e Mimoza Kusari-Lilaj me Radojiciq e shumë raste të tjera.

Bajrami ka thënë se VV-ja duhet të kërkojë llogari nga Prokuroria Speciale për Martin Berishajn, për rezervat shtetërore e për kontratat sekrete.

“Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës nuk duhet të frikësohet nga partia në pushteti. Duhet t’u shkojë deri në fund secilit rast dhe të kryejë punën sipas ligjit për të gjitha rastet e lartpërmendura edhe për rastin e Bansjkës, Radoiçiqit, dhe rastin e koordinimit të Kusarit me Radojçiqin në emër të LVV-së etj”, ka shkruar ndër të tjera ajo në Facebook.

Postimi i plotë:

Partia që e ka bërë bashkimin kombëtar, që ka ndërtuar 160 çerdhe, që ka zvogëlu çmimin e energjisë elektrike, që e ka përfundu rrugën për Podujevë, Gjilan e Mitrovicë sot po bën histori.

Para Prokurorisë Speciale ka vendosur të kërkojë llogari pse ende s’ka aktakuzë për krimet e Martin Berishajt me tregtinë e energjisë elektrike?

Vetëvendosje sot do të kërkojë llogari nga Prokuroria Speciale pse s’ka aktakuzë ndaj Ridit me shokë për korrupsionin me rezervat shtetërore?

Vetëvendosje do të kërkojë llogari nga Prokuroria Speciale për 900 kontratat njëburimore burim i korrupsionit me vlerë prej mbi 240 milionë euro?

P.S.

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës nuk duhet të frikësohet nga partia në pushteti. Duhet t’iu shkojë deri në fund secilit rast dhe të kryejë punën sipas ligjit për të gjitha rastet e lartpërmendura edhe për rastin e Bansjkës, Radoiçiqit, dhe rastin e koordinimit të Kusarit me Radoiçiqin në emër të LVV-së etj./Lajmi.net/