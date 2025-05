Bajrami: Nuk ka vota as për Qeveri të VV-së dhe as të ish-opozitës Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, ka deklaruar se nuk ka vota as për një qeveri të Vetëvendosjes, por as të ish-opozitës. Bajrami në “Politiko” potencoi se as partitë ish-opozitare nuk i kanë 61 vota për formimin e mundshëm të një qeverie. “Për momentin nuk ka vota as për një qeveri të ish-opozitës…