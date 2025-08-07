Bajrami: Në Hagë po gjykohet historia e Kosovës – në vend të veteranëve do të duhej të protestonte shteti

Sot në Prishtinë po protestohet në kundërshtim të padrejtësive që po iu bëhet nga Gjykata e Hagës, ish-krerëve të UÇK-së Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit. Në protestën e thirurr nga veteranët po marrin pjesë një numër i madh nga krejt trojet shqiptare. Në një intervistë për Klan Kosovën, profesori Arsim Bajrami,…

07/08/2025 17:01

Sot në Prishtinë po protestohet në kundërshtim të padrejtësive që po iu bëhet nga Gjykata e Hagës, ish-krerëve të UÇK-së Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.

Në protestën e thirurr nga veteranët po marrin pjesë një numër i madh nga krejt trojet shqiptare.

Në një intervistë për Klan Kosovën, profesori Arsim Bajrami, tha se në Haga po e gjykon krejt historinë e Kosovës.

“Po gjykohet historia e Kosovës, procesi i shtetndërtimit të Kosovës, Ushtria Çlirimtare e Kosovës, një nga organizatat më të shenjta të popullit të Kosovës”, deklaroi Bajrami për Klan Kosovën.

Ai tha se në vend të veteranëve sot do të duhej të protestonte shteti i Kosovës

