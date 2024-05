Bajrami – Ministrisë së Financave: Dëmi që po i bëni vendit tejkalon shumëfish benefitet tuaja nga pushteti

Deputetja nga radhët e LDK-së, Hykmete Bajrami i ka reaguar Ministrisë së Financave pas të dhënave që kanë prezantuar për uljen e borxhit publik.

Ministria e Financave ka njoftuar se “Qeveria e Kosovës me sukses ka kthyer nivelin e borxhit shtetëror në nivelin para pandemisë duke arritur që madje ta zvogëlojë nivelin e borxhit shtetëror si përqindje të BPV-së edhe në raport me periudhën para pandemisë”.

Deputetja Bajrami ka thënë se “Kur pas tri viteve s’keni qënë në gjendje me e përfundu asnjë projekt të madh: as një rrugë magjistrale, asnjë urë, asnjë hekurudhë, nuk keni ndërtu 160 çerdhet e premtuara, 5 shtepitë për të moshuarit, nuk keni renovu asnjë shkollë, nuk keni ndërtu as një spital dhe nuk e keni lënë asnjë shënjë të vetme për tu kujtuar për të mirë – krenoheni me borxhin publik të ulët?! Kjo i bjen me u krenu me mospunë dhe dembeli”.

Ajo ka thënë se deri sa kjo Qeveri ankohet për rreth 300 milionë euro kredi përmes marrëveshjeve ndërkombëtare që presin për tu votuar në Kuvend lavdërohet për uljen e borxhit publik.