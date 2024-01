Bajrami: Mbyllja e degës së ‘Bankës Komerciale’ të Serbisë nuk ka të bëjë asgjë me veprimet e Qeverisë Nënkryetarja e LDK-së, Hykmete Bajrami ka thënë se mbyllja e degës së “Bankës Komerciale AD Beograd” në Mitrovicë nga BQK-ja nuk ka të bëjë asgjë me veprimet e Qeverisë së Kosovës. Sipas Bajramit, ka me shumë se tri vite që ‘Bankën Komerciale’ në Serbi dhe filialat e saj i ka blerë ‘NLB Slovenia’. “Mbyllja e…