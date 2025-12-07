Bajrami: LDK është lidhje për qytetarët, për shtetin dhe për Republikën – Secili kandidat në listën tonë meriton mbështetje

Kandidatja për deputete e LDK-së, Hykmete Bajrami ka shkruar pasi është publikuar lista e plotë e kandidatëve për deputetë në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Ajo ka thënë se 123 është numri i fitores së LDK-së, shkruan lajmi.net. “Në listën tonë ka përfaqësues për secilin, secili kandidat në listën tonë nga numri 1 deri në 110 …

Lajme

07/12/2025 19:49

Kandidatja për deputete e LDK-së, Hykmete Bajrami ka shkruar pasi është publikuar lista e plotë e kandidatëve për deputetë në zgjedhjet e 28 dhjetorit.

Ajo ka thënë se 123 është numri i fitores së LDK-së, shkruan lajmi.net.

“Në listën tonë ka përfaqësues për secilin, secili kandidat në listën tonë nga numri 1 deri në 110  meriton mbështetje. Të gjithë ne garojmë me një qëllim: të japim më të mirën për Republikën dhe për qytetarët e Kosovës”, ka shkruar Bajrami.

Ajo ka thënë se po garon për herën e shtatë për deputete në Kuvendin e Republikës së Kosovës.

“Në listën tonë për zgjedhjet e 28 dhjetorit, unë bart numrin #3. Lidhja Demokratike është lidhje për qytetarët, për shtetin dhe për Republikën. Urime e na priftë e mbara!”, ka shtuar Bajrami. /Lajmi.net/ 

Postimi i plotë i saj:

Lajme të fundit

Arian Tahiri kandidon për deputet: Kam energji dhe...

AAK publikon listën me kandidatë për deputetë –...

LDK përsëri e lë jashtë liste Agim Veliun,...

LDK publikon listën kandiduese të deputetëve, ndryshime në top 10she e tutje