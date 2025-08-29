Bajrami: Kurti po kërkon të shkelet Kushtetuta për dikë që as hipotetikisht s’e njeh Kosovën
Deputeti i partisë serbe të Kosovës, “Për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë”, Nenad Rashiq, nuk ka shprehur gatishmëri që të njohë shtetin e Kosovës, në rast se një ditë ai do të bëhej president i Serbisë.
Ai u pyet për një skenar hipotetik kur në të ardhmen do të bëhej kreu i shtetit serb, se a do ta njihte shtetësinë e Kosovës.
Për këtë ka reaguar shefja e grupit parlamentar të LDK-së, Hykmete Bajrami, e cila tha se Kurti po kërkon të shkelet Kushtetuta e Kosovës për dikë që as hipotetikisht s’e njeh pavarësinë e vendit.
“Albin Kurti po kërkon nga deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës të shkelin Kushtetutën e Republikës së Kosovës për të bërë nënkryetar të Kuvendit një person i cili as hipotetikisht nuk e njeh Kosovën, sepse ajo është në preambulën e Kushtetutës së Serbisë. Kaq sa i përket ”patriotizmit” të Albin Kurtit dhe partisë së tij”, shkroi Bajrami.
Nenad Rashiqi tash e dy herë po tenton që të zgjidhet nënkryetar i kuvendit nga pakicat serbe, por që në të dy rastet ka dështuar pasi mori vetëm 56 vota.