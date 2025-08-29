Bajrami: Kurti po kërkon të shkelet Kushtetuta për dikë që as hipotetikisht s’e njeh Kosovën

Deputeti i partisë serbe të Kosovës, “Për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë”, Nenad Rashiq, nuk ka shprehur gatishmëri që të njohë shtetin e Kosovës, në rast se një ditë ai do të bëhej president i Serbisë. Ai u pyet për një skenar hipotetik kur në të ardhmen do të bëhej kreu i shtetit serb, se a…

Lajme

29/08/2025 23:21

Deputeti i partisë serbe të Kosovës, “Për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë”, Nenad Rashiq, nuk ka shprehur gatishmëri që të njohë shtetin e Kosovës, në rast se një ditë ai do të bëhej president i Serbisë.

Ai u pyet për një skenar hipotetik kur në të ardhmen do të bëhej kreu i shtetit serb, se a do ta njihte shtetësinë e Kosovës.

Për këtë ka reaguar shefja e grupit parlamentar të LDK-së, Hykmete Bajrami, e cila tha se Kurti po kërkon të shkelet Kushtetuta e Kosovës për dikë që as hipotetikisht s’e njeh pavarësinë e vendit.

“Albin Kurti po kërkon nga deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës të shkelin Kushtetutën e Republikës së Kosovës për të bërë nënkryetar të Kuvendit një person i cili as hipotetikisht nuk e njeh Kosovën, sepse ajo është në preambulën e Kushtetutës së Serbisë. Kaq sa i përket ”patriotizmit” të Albin Kurtit dhe partisë së tij”, shkroi Bajrami.

Nenad Rashiqi tash e dy herë po tenton që të zgjidhet nënkryetar i kuvendit nga pakicat serbe, por që në të dy rastet ka dështuar pasi mori vetëm 56 vota.

Artikuj të ngjashëm

August 29, 2025

Çka po pret Kurti që s’po ia uron Bashës pozitën e re?

August 29, 2025

Deri në tri orë pritje në Merdarë për të dalë nga...

Lajme të fundit

Çka po pret Kurti që s’po ia uron Bashës pozitën e re?

Deri në tri orë pritje në Merdarë për...

Këto janë organizatat dhe kartelet që Osmani i shpalli terroriste me dekret

Reagon Shoqata e Prokurorëve: Deklarata e Fitore Pacollit,...