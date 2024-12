Bajrami ia njeh dështimet Kurtit: I vetmi sukses ura e Saradranit

Kandidatja për deputete nga LDK-ja, Hykmete Bajrami ka numëruar dështimet e qeverisjes së Albin Kurtit në katër vjet mandat.

Ajo ka thënë se Kurti nuk ka realizuar asnjë premtim, teksa Kosova po përballet edhe me krizën e energjisë elektrike.

“Asnjë premtim i realizuar. As energji elektrike nuk ka që disa ditë, në disa pjesë të Kosovës. 160 çerdhe askund. Zero reformë në arsim e shëndetësi. E mashtrime me shumicë në ekonomi”, ka shkruar Bajrami.

“Ky është Albin Kurti, i cili është dorëzu përballë Martin Berishajt, Nagip Krasniqit e Ridit. Ky është Kryeministri që sukses të vetëm e ka një urë 3 metra në Dukagjin e urën tjetër në Badoc që s’po përfundon se i ka 34 metra”, ka shkruar ajo.

“Ëndrra e tij është të bëhet Kryeprokuror dhe t’i shpëtojë Martinin, Nagipin, Ridin dhe hajnat tjerë të pushtetit. 9 shkurti është larg për t’i thënë STOP mashtrimit, propagandës dhe mospunës”, ka shkruar Bajrami.