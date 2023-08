Bajrami i reagon Nagavcit: Mos i merr fëmijët në qaf

Ministrja e Arsimit, Arbërie Ngavavdi ka njoftuar se po e shqyrtojnë mundësinë që prindërit t’i blejnë librat këtë vit shkollor për fëmijët dhe më pastaj ata të kompensohen.

Pas konferencë së Nagavcit ka pasur reagime të ashpëra ndaj këtij vendimi.

Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami e ka quajtur këtë nismë të gabuar e që do të ketë pasoja për gjithë sistemin e posaçërisht për nxënësit e fëmijët.

Bajrami i ka drejtuar një varg pyetjesh ministres, Nagavci ndërsa në fund ka kërkuar “të mos i marr në qaf fëmijët”.

Postimi i plotë:

Dështimin e ministrisë do ta paguajnë fëmijët dhe prindërit e tyre

Nisma e Ministrisë së Arsimit që t’i ngarkojë prindërit me blerjen e librave shkollor vetëm një javë para se të nisë procesi mësimor është nismë e gabuar, e vonuar që do të ketë pasoja për gjithë sistemin e posaçërisht për nxënësit dhe prindërit e tyre.

Shteti nuk duhet t’i nënshtrohet asnjë shantazhi dhe as kushtëzimeve eventuale nga ndonjë shtëpi botuese, por vendimet për gjëra kaq të rëndësishme për procesin mësimor duhet të merren shumë kohë më parë, të bëhen përgatitje dhe të mos pësojë gjithë shoqëria.

Pra, kemi një dështim të MASHT-it meqë krejt në fund paskan marrë çmimet e larta nga shtëpitë botuese dhe tash i ngarkojnë familjet dhe prindërit e fëmijëve t’i blejnë librat.

Çka nëse mjetet financiare që i shpërndan MASHT-i për këtë qëllim nuk do të mjaftojnë?

Çka nëse s’ka libra mjaftueshëm në treg për nxënësit? Mungesat e librave në treg do të jenë të paevitueshme sepse shtëpitë botuese nuk do të printojnë libra pa u siguruar që do të ketë kërkesë, e kërkesa e prindërve do të dallojë nga ajo e MASHT-it.

Kush garanton se këto shtëpi botuese kanë me ulë çmimin në rast se librat blihen nga prindërit?

Kush e përcjellë tregun?

Kush e monitoron furnizimin me libra të fëmijëve?

Çka nëse kalojnë disa javë ose edhe muaj dhe nxënësit nuk arrijnë të furnizohen me të gjitha librat?

Vitin e kaluar fëmijët tanë e kanë humbë një muaj mësim dhe askush nuk ka marrë përgjegjësi.

Ministre, mos i merr në qafë fëmijët sepse kanë humbur një muaj mësim vitin e kaluar.

Mos i lë fëmijët pa libra se këtë nuk ta kanë borxh.