Bajrami i quan “mashtrues” Lëvizjen Vetëvendosje: I keni 66 vota, mund t’i bëni nënshkrimet për 2 kandidatë për president

04/03/2026 19:06

Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, i ka quajtur mashtrues Lëvizjen Vetëvendosje, pasi është propozuar vetëm Glauk Konjufca si kandidat për president dhe po kërkojnë nga partitë opozitare emrin e dytë.

Bajrami ka thënë se gjithmonë kur është zgjedhur presidenti, partia e njëjtë i ka propozuar gjithmonë të dy kandidatët.

Postimi i plotë:

Mashtrues,
66 vota i keni, sa herë është zgjedhë presidenti, edhe kundërkandidatin e ka propozu partia prej të cilës ka ardhë presidenti, pra 66 deputetë mund t’i bëjnë lehtë nënshkrimet për dy kandidatë.
Por, ju e dini mirë se kurrë president pa marrëveshje ose koncensus nuk është zgjedhë.
Prapë po doni me lujtë me kartën e përgjegjësisë a? Jo kesaj here nuk ka me ju ecë. Jeni në ramje të lirë, sot edhe ata që ju kanë votu me 28 dhjetor i keni kundër.
Sa ma lart ngjitesh, ramja dhemb më shumë, por në rastin e juaj ramja është e domosdoshme, sepse ju jeni abuzues të vullnetit të popullit./Lajmi.net/

