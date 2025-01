Bajrami: Hekuran Murati dështoi disa herë, u thoshte deputetëve hajna e më pas kërkonte votat e tyre

Kandidatja për deputete nga radhët e LDK’së, Hykmete Bajrami thotë se ministri i Financave, Hekuran Murati ka dështuar disa ligje në Kuvend, duke i quajtur deputetët e opozitës ‘hajna’.

Bajrami në emisionin Pressing thotë se deputetët e opozitës nuk e mbështesnin ministrin Murati, pasi ai fillimisht i quante ‘hajna’, pastaj ua kërkonte votën.

“Në 2024 buxheti ka qenë 3 miliardë e 314 milionë euro. 859 milionë ka qenë të parapara për investime kapitale. Janë disa marrëveshje ndërkombëtare, të cilat Hekurani ka dështu me i kalu në Kuvend, sepse kur vinte me prezantu ligjin për të cilin kërkonte 80 vota, u qonte dhe thoshte deputetëve të opozitës jeni hajna, dhe mandej kërkonte votat e tyre për me ratifku një marrëveshje të kredisë. Normalisht deputetët nuk e mbështesnin”.