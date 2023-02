Bajrami: Efektet e Ligjit të Pagave do të vërehen në muajin shkurt Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, ka thënë se të gjithë punëtorët e sektorit publik, efektin e Ligjit të Pagave do ta shohin në muajin shkurt, duke e krahasuar pagën e muajit janar me atë të shkurtit. Bajrami tha se rritja, siç e quajti ajo, e proklamuar e kryeministrit të vendit, Albin Kurti, që është 40…