Bajrami e konsideron të pamjaftueshme rritjen e pensioneve për 20%: Është tentativë me ble vota

Ajo këtë vendim e ka parë si tentativë për blerje votash, pasi që sipas saj është realizuar në kohë fushate, shkruan lajmi.net.

“Rritja e pagave, pensioneve dhe shpërndarja taksave të qytetarëve në çfarëdo forme, në kohë fushate elektorale, është tentativë me ble vota, është skemë e korrupsionit publik. Nëse Albini Kurti e Hekuran Murati do të brengoseshin për qytetarë, ata pensionet dhe pagat do t’i indeksonin për normën e inflacionit që në vitin 2022, por kjo nuk ndodhi sepse atëherë nuk kishte zgjedhje”, ka shkruar Bajrami.

Deputetja Bajrami këtë rritje e ka parë si të pamjaftueshme pasi që sipas saj vetëm norma e inflacionit që ka ndodhë gjatë qeverisë Kurti është 22%. /Lajmi.net/