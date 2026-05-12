Bajrami e Hoti u lanë jashtë 10-shes, Mustafa thotë se lista u përpilua nga Vjosa Osmani

Zëdhënësi i LDK, Besian Mustafa, ka deklaruar se listën e kandidatëve për deputetë të kësaj partie e ka përpiluar ish-Presidentja Vjosa Osmani si bartëse e listës, në koordinim me kryetarin Lumir Abdixhiku. “Listën përfundimtare nuk e di. Është një listë, që conform statutit dhe praktikave të LDK’së, e krijon ose e përpilon bartësi i listës,…

Lajme

12/05/2026 22:53

Zëdhënësi i LDK, Besian Mustafa, ka deklaruar se listën e kandidatëve për deputetë të kësaj partie e ka përpiluar ish-Presidentja Vjosa Osmani si bartëse e listës, në koordinim me kryetarin Lumir Abdixhiku.

“Listën përfundimtare nuk e di. Është një listë, që conform statutit dhe praktikave të LDK’së, e krijon ose e përpilon bartësi i listës, në këtë rast znj. Osmani, natyrisht në koordinim të plotë edhe me kryetarin e partisë z.Abdixhiku”, ka deklaruar Mustafa në ATV.

Ai shtoi se publikimi i listës është çështje administrative që varet nga regjistrimi në Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, me afat deri sonte në mesnatë.

Ndërkohë, disa kandidatë kanë bërë të ditur pozicionet e tyre në listë. Hykmete Bajrami ka konfirmuar se është renditur në vendin e 12-të, jashtë dhjetëshes së parë.

Edhe për Avdullah Hoti është raportuar se nuk figuron në dhjetëshen e parë, ndërsa ai ka reaguar duke thënë:

“Numri i vetëm që ka rëndësi është numri i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Numrat e tjerë i përcaktojnë qytetarët. I juaji, Avdullah Hoti”.

Artikuj të ngjashëm

May 12, 2026

Lista e AAK, Gjini: Kapitull i ri, vendi ka nevojë për...

May 12, 2026

Hoxha i Drenasit, në garë për deputet

May 12, 2026

LDK publikon listën – Osmani me numër 1, Abdixhiku 2 –...

May 12, 2026

AAK publikon listën, Ramush Haradinaj me numër 11

May 12, 2026

Gjermani: 15 vjeçari sulmon me çekiç një kosovar dhe një irakian,...

May 12, 2026

OBSh: Presim më shumë raste të hantavirusit

Lajme të fundit

Lista e AAK, Gjini: Kapitull i ri, vendi...

Hoxha i Drenasit, në garë për deputet

LDK publikon listën – Osmani me numër 1,...

AAK publikon listën, Ramush Haradinaj me numër 11