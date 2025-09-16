Bajrami e ashpër ndaj Kurtit: Për bujqësi mundesh me gënjy dikë që arat e lopët i sheh veç në filma vizatimor
Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, ka kritikuar kryeministrin në detyrë, Albin Kurti, për propagandë në sektorin e bujqësisë, duke theksuar se mashtrimet nuk i kalojnë pa u vërejtur nga bujqit e ndershëm.
Ajo kërkoi përgjigje nga ai, pse për pesë vite nuk është hequr TVSH-ja për qumështin dhe produktet bazë, ashtu siç kishte premtuar.
”Kryeministri kujdestar i propoagandës mundet me gënjy për bujqësi dikë që arat e lopët i sheh veç në filma vizatimor, por jo edhe bujqit të cilët më shumë djersë e mund prodhojnë ushqimin të cilin ne konsumojmë çdo ditë.
Shiheni si i përgjigjet postimit të tij një fermer si Sadush Kabashi.
Kryepropaganduesi duhet t’iu tregojë qytetarëve pse që pesë vite nuk e ka hequr TVSH-në për qumshtin dhe gjjthë produktet e shportës së konsumit bazë siç premtonte e mashtronte dikur!”.